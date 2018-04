Kann der Dauerstreit bald beigelegt werden?

Auch das Fernsehen interessiert sich für diese Kundgebung: Martin Hornung, Sprecher der Protestinitiative (links), informiert über den Stand der Dinge in Sachen Weg und Zaun. Bereits zum achten Mal wird hier demonstriert. © Zeuner

Eppelheim.Trillerpfeifen tönen auf dem Parkplatz am Edeka-Markt an der Rudolf-Wild-Straße; Polizei und Fernsehen sind da und etwa 40 Menschen, die hier friedlich bereits zum achten Mal demonstrieren. Ein Jahr ist die letzte Aktion dieser Art her, der Anlass ist nach wie vor gleich: Es geht um den freien Fußweg über den Bahndamm zum Parkplatz und Einkaufsmarkt. Martin Hornung, Sprecher der

...

Sie sehen 11% der insgesamt 3714 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 17.04.2018