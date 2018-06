Anzeige

Oftersheim.Ein Thema der Gemeinderatssitzung am Dienstag, 19. Juni (Beginn: 18 Uhr), im Ratssaal ist der Bericht über die Kriminalitätsentwicklung des vergangenen Jahres (wir berichteten), den der Schwetzinger Revierleiter Martin Scheel vorstellen wird.

Weiterhin hat der Gemeinderat über ein Verkehrsproblem zu entscheiden. Da es im Kreuzungsbereich der Heidelberger-/Mannheimer Straße am Übergang immer wieder zu Gefahrensituationen für Fußgänger durch Autofahrer kommt, empfiehlt der Ausschuss für Verkehrsangelegenheiten den Umbau der Ampel derart, dass insbesondere die Ausschilderung am Ampelmast in Richtung Schwetzingen und Walldorf nach Abstufung der Heidelberger Straße als Ortstraße entfallen soll. Dann könne die sogenannte Lichtpunkthöhe für das Zusatzsignal tiefer gesetzt und die Erkennbarkeit verbessert werden.

Mehrere Optionen

Darüber hinaus empfiehlt der Ausschuss für Verkehrsangelegenheiten, im Kreuzungsbereich Silcher-/Heidelberger Straße, sogenannte mobile Beruhigungsinseln zu errichten, um dort eine Beruhigung des Straßenverkehrs zu erzielen.