Karin Maßholder ist mit 54 Jahren verstorben

„Ich erinnere mich an viele schöne Events“, sagt Monika Boris, „zum Beispiel an einen Taufgottesdienst vor der Kirche. Und die Auferstehungsgottesdienste an Ostern, die es heute noch gibt, hat sie maßgeblich mitgeprägt.“

Vor allem seien der Pfarrerin Kinder und Jugendliche am Herzen gelegen, ergänzt Elke Wieder, die in der freiwilligen Kirchenarbeit seit rund 20 Jahren engagiert ist. „Der Mini-Gottesdienst war das Baby von Karin Maßholder“, sagt sie, „und die Kinder-Gottesdienste sind ihr am Herzen gelegen. Überhaupt war sie für die jüngeren Gemeindemitglieder eine Art Kumpel.“ Auch Elke Wieders Kinder hat die Pfarrerin getauft.

Als offen und ehrlich hat die Oftersheimerin die Pfarrerin erlebt und sehr kulant bei der Vorbereitung der Gottesdienste. „Sie stellte aber auch manchmal streitbare Thesen zur Diskussion. Einmal meinte sie: Gott könnte doch auch eine Frau sein“, erinnert sich Elke Wieder.

Grundsätzlich, betont sie – und Monika Boris stimmt da zu – habe sich Karin Maßholder sehr für die Belange von Frauen engagiert. Als Beispiele zählen sie die offene Frauengesprächsrunde und den Frauensonntag auf – ein Gottesdienst, der von Frauen der Gemeinde gestaltet wird und der heute noch Bestand hat. Es mag da schon wie Schicksal anmuten, dass Elke Wieder bei der Vorbereitung des Frauensonntags im Januar vor drei Jahren in Karlsruhe zum ersten Mal von der Erkrankung der Pfarrerin gehört hat, wie sie unserer Zeitung erzählt.

„Karin Maßholder hat Spuren bei uns hinterlassen. Viele fanden es schade, als sie vor 13 Jahren aus der Kurpfalz weggegangen ist“, meinen die beiden Frauen aus der hiesigen Kirchengemeinde, die sicher sind, dass auch einige Oftersheimer unter den Trauergästen des Gedenkgottesdienstes am Freitag in Emmendingen sein werden. Einer der Gründe war damals, dass sie sich um ihren Vater, der inzwischen verstorben ist, kümmern wollte.

Einfühlsame Seelsorgerin

In der Paulusgemeinde versieht zurzeit Ulrich Henze als Pfarrer seinen Dienst. Er hat mit der erkrankten Karin Maßholder, für die er die Vertretung macht, einige Gespräche geführt. Er beschreibt sie als „einfühlsame Seelsorgerin und gute Predigerin, die offen für die Ökumene war und viel für das Miteinander getan hat. Sie hat die Paulusgemeinde während ihrer Zeit bei uns sehr gestärkt“, sagt er.

Karin Maßholder ist in Bruchsal geboren, ihre Wurzeln liegen aber eher im südbadischen Raum. In Müllheim bei Basel ist sie groß geworden und dort auch in die Kirchengemeinde hineingewachsen.

Nach sechs Monaten im Kibbuz Dalia und einem Semester an der Pädagogischen Hochschule in Freiburg studierte sie an den Universitäten Heidelberg, Edinburgh (Schottland) und Tübingen Theologie. Die weiteren Stationen des Lebensweges waren Lehrvikariate in Kehl und Mannheim, ein Jahr Jugendarbeit in einem Stadtteil Pforzheims, ein Jahr Arbeit in den Übergangswohnheimen im Kirchenbezirk Emmendingen und schließlich anderthalb Jahre Pfarrvikariat in Litzelstetten, einem Stadtteil der Bodensee-Stadt Konstanz. Danach folgten die Stellen in Oftersheim und bis zuletzt Emmendingen. az/zg

