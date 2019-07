Karl Dittes lädt zum Singen ein

Oftersheim.75 Frauen und auch fünf Männer folgten der Einladung des Frauenkreises zum Grillfest, dem traditionellen Abschluss des ersten halben Jahres. Doris Kerschgens begrüßte insbesondere Pfarrerin Esther Kraus, beide Vikare und Karl Dittes aus Schwetzingen, der mit seinem Akkordeon für die musikalische Untermalung sorgte.

Doris Kerschgens zündete eine Kerze an und erinnerte im Gebet an die kürzlich verstorbene Erika Gallus. Ihr Ansinnen gipfelte in der Aussage: „Es gibt Tage, an denen man gern aufsteht und den bevorstehenden Stunden mit Freude entgegenblickt. Ebenso gibt es aber auch die trüben Tage – aber egal, was sie bringen: Gott ist ganz gewiss auch heute da und umgibt uns mit seiner Liebe!“

Wie immer wurden einige Geburtstagskinder mit ihren ausgesuchten Liedern beglückwünscht. Dann erfolgte die Einladung zum reichhaltigen Salatbuffet. Liebevoll wurde es von den Vorstandsfrauen hergerichtet, gespendet von Mitgliedern aus der Mitte des Frauenkreises. Dazu hatten Werner Kerschgens und Heiner Senn Steaks und Würstchen meisterlich gegrillt. Dafür gab’s von den Damen ein Dankeschön.

Beste Unterhaltung

Zur Unterhaltung trugen Karin Hess, Lisa Sorg, Irmgard Koppert, Gudrun Senn, Ännchen Rothacker und Ruth Kaysan vom Frauenkreisteam Sketche, Verse und kleine Anekdoten vor. Sie wurden mit kräftigem Beifall bedacht – ganz besonders aber Karl Dittes mit seinem Akkordeon, der mit alten Schlagern die Frauen zum fröhlichen Mitmachen und Mitsingen brachte.

Dann war die Zeit gekommen, Pfarrerin Esther Kraus in ihren wohlverdienten Ruhestand zu verabschieden – „mit einem lachenden und einem weinenden Auge“.

Insbesondere dankten die Frauen ihr für die vielen schönen Frauennachmittage der vergangenen Jahre, an denen sie außer mit eigenen interessanten Beiträgen immer auch am Klavier die Lieder begleitete. Sie wünschten ihr und ihrem Mann für die Zukunft einen erfüllten, gesunden und spannenden Ruhestand und von Herzen alles Gute.

Zum Abschluss lasen Doris Kerschgens und Marianne Gieser Dank- und Segenswünsche und verabschiedeten die Frauen in eine Sommerzeit mit dem Wunsch, sie alle am Mittwoch, 11. September, wieder gesund und munter zum Frauenkreis zu begrüßen. kh

