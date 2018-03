Anzeige

Oftersheim.Endlich musste bei der Jahreshauptversammlung des Musikvereins nicht von einem verregneten Waldfest berichtet werden. Obwohl es kalt war, wärmte die Erinnerung an das vergangene Pfingsten die Mitglieder. „Nach anfänglichem Regen hatte Petrus ein Einsehen mit uns und ließ die Sonne scheinen und so durften wir an beiden Tagen ideales Waldfestwetter erleben“, stellte Vorsitzende Hedwig Gutzki zufrieden fest. Als wichtigste Einnahmequelle sorgt ein Waldfest mit gutem Wetter eben auch finanziell für eine entspanntere Lage, „aber wir hatten natürlich aus dem Verlust der beiden letzten Jahre noch einige Löcher zu stopfen“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

Auch musikalisch scheint die Sonne: Umrahmt von Musik der Jugendkapelle „Marsch Mellows“ um ihren Dirigenten Erik König konnten die Mitglieder sich über positive Nachrichten freuen. Das Gesamtorchester des Vereins verzeichnete im vergangenen Jahr einige Neu- und Wiederzugänge. Zusammen mit einem gut gefüllten Jugendorchester lässt das auch Dirigent Andreas Schnell in seinem Bericht positiv in die musikalische Zukunft sehen.

Die Geehrten Ehrenmitglied: Karl Jacobs. 20 Jahre: Hedwig Gutzki. 10 Jahre: Heidrun Reuthner-Weber. 40 Jahre passiv: Joachim Brunner, Bernd Klee, Bruno Klee. 25 Jahre passiv: Wolfgang Brucker, Ruth Stotz. zg

An neue Generation weitergeben

Auf dem Programm stand die Wahl des Vorstands. Hedwig Gutzki wurde in ihrem Amt als Vorsitzende bestätigt und bedanke sich für das in sie gesetzte Vertrauen, merkte aber auch an, dass sie die Leitung des Vereins irgendwann gern an eine neue Generation weitergeben wird: „Auf keinen Fall soll es bei mir heißen, ich klebe an meinem Sessel.“ Doch bewährt hat sie sich auf diesem Sitz bereits und wird dem Musikverein auch im kommenden Vereinsjahr zu Erfolg verhelfen. Inzwischen wird bereits für das Konzert am Samstag, 5. Mai, geprobt, das zusammen mit dem Gesangverein Germania und dem Heidelberger Akkordeonorchester bestritten wird. Hierfür geben sich alle Musiker große Mühe. Doch das Vereinsleben und die Veranstaltungen rund um die Musik herum könnten natürlich nicht ohne die Hilfe der vielen Helfer gestaltet werden. Einer von ihnen ist Karl Jacobs, den Gutzki dieses Jahr zum Ehrenmitglied ernennen durfte: „Eine besondere Freude für mich.“ zg