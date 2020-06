Karten behalten ihre Gültigkeit

Oftersheim.Einen Tag vor der geplanten Premiere – die bezeichnenderweise am Freitag, 13. März, hätte stattfinden sollen – kam die Hiobsbotschaft für die Schauspieler der Kleinen Bühne: Alle Aufführungen mussten coronabedingt für dieses Jahr abgesagt werden. Die Vorbereitungen schon waren getroffen, das Josefshaus bestuhlt. Aber es gab keine Alternative. Die Veranstaltungen der ambitionierten Hobbyschauspieler waren die ersten von vielen Aktivitäten anderer Vereine, die ebenfalls in Wasser fallen sollten.

Nun hat sich das Ensemble entschlossen, die im Frühjahr ausgefallenen Aufführungen auf März 2021 zu verschieben. Gespielt wird – wie geplant – das Stück „Aasgeier iwwer Ofdasche“, die gekauften Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit nach folgendem Plan: Wer Tickets für die Aufführung am Freitag, 13. März 2020, 20 Uhr hatte, kann diese am Freitag, 12. März 2021, 20 Uhr einlösen. Und so geht es weiter (zuerst steht der Ersatztermin für das Jahr 2021, für den die Tickets mit dem Termin von 2020 gültig sind).

Samstag, 13. März 2021, 15 Uhr, statt Samstag, 14. März 2020, 15 Uhr. Samstag, 13. März 2021, 20 Uhr, statt Samstag, 14. März 2020, 20 Uhr. Sonntag, 14. März 2021, 15 Uhr, statt Sonntag, 15. März 2020, 15 Uhr. Montag, 15. März 2021, 20 Uhr, statt Montag, 16. März 2020, 20 Uhr. Freitag, 19. März 2021, 20 Uhr, statt Freitag, 20. März 2020, 20 Uhr. Samstag, 20. März 2021, 15 Uhr, statt Samstag, 21. März 2020, 15 Uhr. Samstag, 20. März 2021, 20 Uhr, statt Samstag, 21. März 2020, 20 Uhr. Sonntag, 21. März 2021, 15 Uhr, statt Sonntag, 22. März 2020, 15 Uhr.

Wer die Eintrittskarten nicht behalten kann, kann diese vom 1. Juli 2020 bis 31. August 2020 bei Haushaltswaren Oetzel, Mannheimer Straße 81, zurückzugeben. Ein Umtausch der Karten auf einen anderen Wochentag ist nicht möglich. Der Neuverkauf der zurückgegebenen Karten wird im Herbst stattfinden, über den Termin wird rechtzeitig informiert.

„Es hat uns natürlich alle getroffen. Wir haben schon viele Monate geprobt und auf die Premiere an diesem Freitag hingefiebert“, schilderte Sprecherin Heidi Vogt damals die Gefühlslage.

„Aber man muss einfach auch sehen, dass man eine Vorführung im Josefshaus nicht verantworten kann“, schätzte sie die allgemeine Situation realistisch ein. Die Vorstellungen waren zum Teil ausverkauft, für einige wenige Termine gab es noch vereinzelt Restkarten. „Und die Räumlichkeiten geben einfach keine lockere Bestuhlung her. Aber natürlich blutet mein Herz“, gab sie zu. Und damit erging es ihr wie ihren Schaupieler-Kollegen. az

