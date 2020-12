Karten für Gottesdienste

Region.„Ein anderer Advent wird es sein – aber vielleicht gelingt es uns, dass es ein bisschen mehr innerlich wird, wenn wir uns nicht von so vielen anderen Dingen ablenken lassen und mehr zu Hause bleiben“, hofft der katholische Pfarrer Uwe Lüttinger von der katholischen Seelsorgeeinheit, der unter anderem in der Oftersheimer Kirche St. Kilian zu wunderbaren Adventsstationen einlädt, an denen man sich Zeit nehmen kann und kleine Impulse bekommt und auch das eine oder andere zum Mitnehmen findet.

Damit an Heiligabend und an den Weihnachtsfeiertagen Gottesdienste mit möglichst vielen Besuchern – aber dennoch sicher – gefeiert werden können, wird die Seelsorgeeinheit im Anschluss an die Gottesdienste am zweiten Advent Karten ausgeben. Diese sind natürlich kostenlos, teilt Pfarrer Lüttinger mit. Sollten noch Karten übrig sein, sind diese in den Tagen danach im Pfarramt Schwetzingen erhältlich. Eine Reservierung ist nicht möglich.

Auch ist es nur möglich, für direkte Familienmitglieder diese Tickets zu bekommen, also für sich selbst, für Ehepartner und Kinder. Aus Solidarität, damit möglichst viele an Weihnachten Gottesdienste besuchen können, erhält man nur für eine Feier Karten. Bei der Ausgabe der Karten ist auf die Abstands- und Hygieneregeln zu achten, teilt Pfarrer Lüttinger abschließend mit.

Ausgabe am 5. Dezember

In St. Kilian gibt im Anschluss an die Feier zum zweiten Advent am Samstag, 5. Dezember, um 19.30 Uhr Karten für folgende Gottesdienste:

24. Dezember: für die Krippenfeiern um 13, 14.15 und 15.30 Uhr (jeweils 52); für die ökumenische Feier „Open Air im Gemeindepark“ um 16.30 Uhr (100 – 50 evangelisch, 50 katholisch); für die Christmette um 21 Uhr (54);

26. Dezember: für die Messe um 10.30 Uhr (54). zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 02.12.2020