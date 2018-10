Karussell lässt Kinderherzen höherschlagen

Oftersheim.Die Sonne lacht vom Himmel, lädt geradezu dazu ein, beim Traditionsfest Kerwe am Wochenende dabei zu sein. Fällt am Samstag, 20. Oktober, um 15 Uhr der gesungene und gehämmerte Startschuss auf dem Schulhof der Friedrich-Ebert-Grundschule, sind vier Tage mit Rummel, Handwerkskunst und vielen traditionellen Angeboten der Lokale eröffnet.

Sollte der Wettergott ausgerechnet um die Zeit der Kerweeröffnung schlechtes Wetter schicken, trifft man sich in der Mannheimer Straße 59, um die Kirchweih traditionell zu beginnen. Auf jeden Fall mit dabei sind die Kerweborscht mit ihren zünftigen Liedern und die Schlumpel, die in der Schees zur Eröffnung kommt. Bürgermeister Jens Geiß schlägt das Bierfass an, dass der Gerstensaft rinnt und das Fest zünftig mit vielen Gästen beginnt.

Ab 14 Uhr drehen sich am Samstag auf dem Kerweplatz an der Kurpfalzhalle bereits Karussell, Babyflug und Autoscooter. Leckere Süßigkeiten vom Lebkuchenherz bis zur gebrannten Mandel locken mit ihrem Duft dorthin. Viele Möglichkeiten, sein Geschick etwa beim Entchenangeln oder Pfeilwerfen auszuprobieren, gibt es zudem. Zeitgleich öffnet die Hobbykünstlerausstellung ihre Türen in der Kurpfalzhalle. Dort zeigen viele Hobbykünstler ihre Ideen zum Herbst und lassen bereits einen Blick auf Weihnachten zu. Keine Kerwe ohne Kerwetanz: Diese Tradition halten die Böhmerwäldler hoch. Unter dem Motto „Kerwe meets Oktoberfest“ laden sie am Samstag ab 19.30 Uhr in den Rose-Saal ein. Der Saal wird um 18.30 Uhr geöffnet. Wer in Dirndl oder Lederhose kommt, kann sich ein Glas Sekt an der „Kerwebar“ abholen.

Richtiges Los erwischen

Glück ist im Spiel, wenn man bei der großen Tombola das richtige Los erwischt. Für beste Unterhaltung sorgen tanzbare Livemusik und Auftritte des Gebirgstrachtenvereins 1899 Heidelberg, die den Saal zum Kochen bringen werden. Natürlich bieten die Böhmerwäldler Leckeres aus der Küche an. Damit klingt der Samstagabend, den die Kerweborscht für ihre „Tour der Leiden“ von Gasthaus zu Gasthaus nutzen, schwungvoll aus. Gerngesehen sind die Borscht in den Lokalen, denen sie zum Zeichen des Fests die Kerwesträußchen vorbeibringen und ihre Lieder zum Besten geben.

Sonntags, 21. Oktober, lädt die Hobbykünstlerausstellung schon ab 11 Uhr für den ganzen Tag zum Schauen, Stöbern und Kaufen in die Kurpfalzhalle ein. Ab 14 Uhr ist der Kerweplatz mit allen Attraktionen geöffnet. Montags sind die Gaststätten im Ort Schauplätze der Kerwe, die dann bereits um 10 Uhr zum Kerwefrühschoppen einladen. Musik, Tanz und ein leckeres Kerwemittag-essen gibt es hier ab 12 Uhr. Bestens gelaunt und gestärkt ist ab 14 Uhr wieder der Rummelplatz Ziel für alle, die feiern möchten. Zum Familientag am Kerwedienstag, 23. Oktober, laden die Schausteller ab 14 Uhr mit reduzierten Fahrpreisen ein – zum letzten Mal im Kerwereigen, der um 19 Uhr mit der Beerdigung der Kerweschlumpel im Anwesen in der Mannheimer Straße 59 zu Ende geht. Kerwepfarrer Hermann Dolezal und die Kerweborscht klären dann übers Ortscouleur auf und nehmen Missstände gesungen unter die Lupe. Mit Tränen wird der Kerweschlumpel und den Feiertagen Lebewohl gesagt.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 18.10.2018