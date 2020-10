Kein Alkohol bei Grillhütte

Oftersheim.Seit Dienstag gibt es neben der gültigen Corona-Verordnung des Landes eine neue Allgemeinverfügung der Gemeinde. Die Verwaltung war, wie die anderen Kommunen des Kreises auch, verpflichtet, eine Allgemeinverfügung zu erstellen, weil im Rhein-Neckar-Kreis der Inzidenzwert von 50 überschritten worden ist.

Es gilt eine Maskenpflicht in öffentlichen Bereichen, bei denen nicht immer der erforderliche Abstand eingehalten werden kann. Dazu gehören etwa Wartebereiche, beispielsweise vor Geschäften oder Kindertagesstätten und Schulen, aber auch in Sportstätten und auf dem Wochenmarkt. Für die Gastronomie gilt ab 23 bis 6 Uhr eine Sperrstunde. Außerdem gibt es ein Alkoholverbot in der Zeit von 23 bis 6 Uhr, gesondert aufgeführt sind hier das Areal um die Grillhütte, die Rollschuhbahn und der Platz unter der Brücke B291 an der Bahnlinie.

In diesen Zeiten ist die Benutzung der Spielplätze, der Schulhöfe sowie des Gemeindeparks und des Lessingplatzes ohnehin untersagt, deshalb sind diese Orte nicht wörtlich mit aufgeführt – hier ergibt sich die „Nicht-Nutzung“ automatisch. Die komplette Verfügung steht auf www.oftersheim.de unter Corona-Krise. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 28.10.2020