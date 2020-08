Kein Seniorenkreis mehr in diesem Jahr

Oftersheim.„Es ist uns wahrhaftig nicht leicht gefallen, die Treffen bis Ende des Jahres auszusetzen. Aber die Hygiene-Bestimmungen in der Corona-Situation sind so vielfältig und die Einhaltung derselben so schwierig, dass wir beschlossen haben, die Treffen des Seniorenkreises frühestens, je nach Situation, wieder im neuen Jahr beginnen zu lassen“, teilt Waltraud Scherer im Namen des Senioren-Teams der St. Kiliangemeinde mit. „Schließlich liegt uns Ihr aller Wohl am Herzen und deshalb wollen wir kein Risiko eingehen.“

Die meisten Referenten stehen auch im kommenden Jahr wieder zur Verfügung und sobald man Konkretes sagen könne, werde das auch bekanntgeben. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 31.08.2020