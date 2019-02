Keine närrischen Angebote für Jugendliche

Oftersheim.Das Vereinskartell als Ausrichter der „Schmudo“-Party am Donnerstag , 28. Februar, in der Kurpfalzhalle hat sich ja aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Jahre und dem rückläufigen Kartenabsatz dazu entschlossen, die Altersgrenze des Events auf 18 Jahre anzuheben. Die Argumente von der Vorsitzenden Silvi Höfs und ihren Kollegen, die die Entscheidung gemeinsam getroffen haben (wir berichteten), sind sicherlich nachzuvollziehen. Allerdings stellt es die Jugendlichen vor die Frage, wo sie jetzt feiern sollen. Alternativen in der Region sind überschaubar, um nicht zu sagen kaum vorhanden.

Veranstaltungen in der fünften Jahreszeit gibt es in der Hardtgemeinde zwar zuhauf: Ü 36-Party vom TSV (Samstag, 23. Februar), Juz-Kinderfasching (Freitag, 1. März), Germania-Fasching (Samstag, 2. März) oder Kindermaskenball von CC Grün-Weiß (Sonntag, 3. März). Doch eines haben diese Angebote alle gemeinsam: Sie richten sich nicht an Jugendliche.

Als Verein allein unmöglich

Deshalb hatte der TSV-Vorsitzende Markus Lauff bei der Vereinskartell-Sitzung erklärt, dass sein Verein grundsätzlich bereit sei, eine Fasnachtsparty für Jugendliche zu organisieren – aber allein könne man weder den Aufwand noch die Verantwortung dafür stemmen.

Falls sich also noch weitere Mitstreiter von Oftersheimer Clubs oder Organisationen finden sollten, könne man gerne eine Fete für diese Altersgruppe auf die Beine stellen, wurde erklärt.

Spontan war das damals als gute Idee aufgefasst worden, zumal einige Vereinsvertreter auch Töchter und Söhne in dem Alter haben. Aber auf Nachfrage dieser Zeitung bedauerte Markus Lauff jetzt, dass lediglich eine Vereinsvertreterin nachgefragt hatte, doch nach Rücksprache in ihrem Club war auch diese Quelle versiegt.

Der TSV-Vorsitzende bedauert das zwar, gibt aber nicht auf: „Ich habe eigentlich nicht erwartet, dass es beim ersten Anlauf klappt. Ich werde aber noch einmal alle Vereine anschreiben. Vielleicht kriegen wir ja im kommenden Jahr eine Fasnachtsparty für Jugendliche hin.“ az

