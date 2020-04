Keiner wird alleingelassen

Oftersheim.Die Corona-Krise ist für viele Menschen auch eine Zeit besonderer familiärer Herausforderungen. Nach drei Wochen Homeschooling haben in dieser Woche die Osterferien begonnen. Auch wenn sich manche über einen eigenen Garten am Haus freuen, so spielt sich das Leben dennoch überwiegend in den eigenen vier Wänden ab. Dabei möchte das Jugendreferat der Gemeinde seine Bürger unterstützen, heißt es in einer Mitteilung.

Denn grundsätzlich sei die derzeitige Situation für alle neu. Niemand hat so etwas schon einmal erlebt und Strategien entwickelt, wie man damit am besten umgeht. „Das müssen Sie nicht alleine schaffen, sondern dürfen auf Tipps, Anregungen und auch auf Hilfe von anderen zurückgreifen“, finden die Mitarbeiter des Jugendreferats und des Jugendzentrums (Juz). Sie machen deshalb ein Angebot: „Wir sind auch in dieser besonderen Zeit für Sie da.“ Montags bis donnerstags, jeweils von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr sowie freitags von 10 bis 12 Uhr geben sie gerne telefonisch Tipps, Anregungen und sonstige Hilfen zu den Themen „Was tun gegen die große Langeweile?“, „Wege zum Sich-Wohlfühlen“, „Besondere Zeit – besonderer Stress, aber wie werde ich ihn wieder los?“, „Meine Bedürfnisse, deine Bedürfnisse – wie vermeide ich Konflikte?“, „Schaffung von Tagesstruktur, aber wie?“ und vieles mehr. Selbstverständlich finden die Gespräche nach dem Grundsatz der Vertraulichkeit statt und unterliegen der Schweigepflicht. zg

