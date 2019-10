Kerweborschtstehen in den Startlöchern

Oftersheim.Viele große und kleine Besucher durften die Ofdascha Kerweborscht bei strahlendem Spätsommerwetter im alten Schulhof bei der Kerweeröffnung vor einem Jahr begrüßen. Ein solches Publikum wünschen sich die sechs gestandenen Mannsbilder mit der Kerweschlumpel in der Schees auch diesmal, wenn am Samstag, 19. Oktober, 15 Uhr im Hof der Friedrich-Ebert-Schule Eröffnung gefeiert wird, heißt es in einer Pressemitteilung.

Das Fassbier wird bereitgestellt und wartet darauf, von Bürgermeister Jens Geiß und dem Vorsitzenden des Heimat und Kulturkreises, Dieter Burkhard, angestochen zu werden. Aber vorher kommt der Auftritt der „schönsten und ältesten Boygroup des Landes“, wie sie Jens Geiß 2018 betitelt hatte. Alte und neue Kerwelieder ertönen aus den frischen Kehlen der agilen Truppe. Zwar ist der altgediente Kerweborscht Manfred Rösch auf eigenen Wunsch nicht mehr dabei, hat aber die „ Deifelsgeig“ an Armin Wolf weitergereicht. Am Akkordeon ist wie immer Roger Hillengaß aktiv, im Kerwechor singen Peter Hertlein, Manfred Müller und Helmut Spiess, das Arrangement kommt vom Sprecher der Gruppe, Hermann Dolezal. Die Böhmerwäldler unterhalten mit ihren Volkstänzen.

Gespannt sind die Besucher wieder auf den Namen der Kerwehoheit, der sich immer Inhalte der Kerwepredigt bezieht. Etwas Süßes für die Kleinen und etwas Stacheliges für die erwachsenen Damen wird ebenfalls bereitgehalten. Die „Tour der Leiden“ durch die noch verbliebenen Gaststätten wird wohl nicht mehr so anstrengend werden wie in den früheren Jahren. Der Abschluss der Samstagstour findet im Rose-Saal bei den Böhmerwäldern statt.

Termine bis Dienstag

Die Kerweborscht besuchen am Montag das Café Vergissmeinnicht und den Ältestenkreis im Siegwald- Kehder-Haus. Am Dienstag lädt der Heimat und Kulturkreis die Bevölkerung zur Kerwebeerdigung in das Museum Mannheimer Straße 59 ein. Beginn ist um 19 Uhr.

Der Kerwepfarrer predigt über die Vorkommnisse im Ort und was die Schlumpel ihm aufgetragen hat. Anschließend versammelt sich die Trauergemeinde im Gasthaus „Artemis“. zg

