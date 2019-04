KFD fährt ins Nagoldtal

Oftersheim.Die KFD fährt am Dienstag, 16. Juli, nach Calw im nördlichen Schwarzwald. Dort werden die romanische Aureliuskirche und die Klosteranlage Hirsau besichtigt. Dann geht die Fahrt weiter nach Calw, wo wir es einen historischen Rundgang durch die Fachwerkstadt gibt. Es bleibt genügend Zeit, über den Marktplatz durch winklige Gassen zu flanieren, wo die Schönheit der mittelalterlichen Stadt deutlich wird.

Es besteht die Möglichkeit, das Hermann-Hesse-Museum, das Gerbereimuseum oder das Kloster- und Bauernhausmuseum zu besichtigen. Abfahrt am 16. Juli ist um 8 Uhr am Rathaus und um 8.05 Uhr in der Siedlung. Die Kosten betragen 20 Euro. Die Anmeldung ist zu einem späteren Zeitpunkt möglich. zg

