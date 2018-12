Kiefern verschwinden langsam

Oftersheim.„Die Erholungsfunktion des Waldes steht vorne an, die Holzproduktion spielt eher eine untergeordnete Rolle“, sagte Forstdirektor Sebastian Eick in der letzten Gemeinderatssitzung dieses Jahres. Zusammen mit Revierförster Achim Freund stellte Eick dem Ratsgremium die sogenannte Forsteinrichtung vor. Der Begriff bezeichnet als Instrument der Nachhaltigkeitssteuerung die in der Regel alle zehn

...