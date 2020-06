„Kinder brauchen Gleichaltrige zum Spielen“

„Ich bin in den vergangenen Wochen über meine Grenzen hinausgestoßen worden. Ich war am Ende meiner Kräfte“, gibt Dr. Susanne Laupichler unumwunden zu. „Wir alle hatten die Pfingstferien noch nie so nötig.“ Als die Nordsee-Insel Langeoog für den Tourismus freigegeben wurde und feststand, dass das lange im Voraus gebuchte Domizil bezogen werden konnte, war die ganze Familie glücklich. „Wir wollten ...

Entschleunigung trotz Mund-Nase-Masken: Den Urlaub auf Langeoog konnten Dr. Susanne Laupichler, ihr Mann Frank und die Töchter Juliane (vorne) und Franziska entspannt erleben. Franziska (l.) und Juliane können nach den Wochen des Kontaktverbots jetzt auch wieder auf der Straße spielen (kleines Foto). © Laupichler