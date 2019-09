Kinder dürfen Autos von innen erkunden

Oftersheim.Die Freiwillige Feuerwehr lädt am Samstag und Sonntag, 14. und 15. September, zum Tag der offenen Tür ins Feuerwehrhaus in die Mozartstraße 1a ein. Neben einer Fahrzeug- und Geräteausstellung sowie Attraktionen für alle Generationen steht die Geselligkeit im Mittelpunkt des zweitägigen Festes. Los geht’s am Samstag um 16 Uhr und am Sonntag bereits um 10 Uhr.

Dazu bietet die Cafeteria Kaffee und Kuchen an. Die Küche hält deftige Schmankerln für die Besucher bereit, am Sonntag gibt es beispielsweise den beliebten „Feuerwehr-Grillschinken“. Parkplätze stehen im Bereich des Rathauses zur Verfügung. Tische und Bänke werden bei schönem Wetter im Freien aufgestellt. Und falls es regnen sollte, bietet das Feuerwehrhaus genügend Platz, um im Trockenen und Warmen gemütlich zusammenzusitzen.

Die jüngsten Besucher dürfen in die roten Fahrzeuge mit dem Blaulicht auf dem Dach klettern. Am Sonntag werden neben einem Spielangebot für Kinder auch immer alle Feuerwehrautos aufgefahren und zur Besichtigung freigegeben. In einem Schnelleinsatzzelt sind technische Geräte zu bestaunen. az

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 14.09.2019