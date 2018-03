Kinder für Unterricht anmelden

Anzeige

Anträge auf Zurückstellungen

Wer zwischen dem 1. Oktober 2018 und 30. Juni 2019 sechs Jahre alt wird, so genannte „Kann-Kinder“, kann auf Wunsch der Eltern schulpflichtig werden, wenn Schulfähigkeit besteht. Die Eltern werden gebeten, telefonisch einen Anmeldetermin zu vereinbaren.

Anträge auf Zurückstellungen können in beiden Schulen bei der Schulanmeldung gestellt werden. Die Eltern werden ebenfalls gebeten, sich diesbezüglich bereits vorab mit der Grundschule in Verbindung zu setzen. In allen Fällen ist die Geburtsurkunde, das gelbe Informationsblatt des Gesundheitsamtes über die durchgeführte schulmedizinische Untersuchung und ggf. ein Taufnachweis vorzulegen, und die Kinder sind vorzustellen. zg

