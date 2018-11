Kinder sind Vorbilder beim Müllsammeln

Oftersheim.Bürgermeister Jens Geiß hatt die Bevölkerung im Frühjahr zur „Aktion sauberes Oftersheim“ aufgerufen. Die Idee dahinter: Jeder ist für seinen Müll verantwortlich und ist sich trotzdem nicht zu schade, auch mal nach dem Müll anderer zu bücken.

Gemeinsam geht das alles sowieso viel besser. Das dachte sich jetzt die Friedrich-Ebert-Schule mit ihrer Rektorin Alexandra Diewald. Alle dritten und vierten Klassen waren deshalb im Gemeindegebiet mit Handschuhen, Müllsäcken und Müllgreifern unterwegs, um Abfall einzusammeln – auf dem Schulgelände, auf der Rollschuhbahn, am Wildgehege, auf Spielplätzen, auf dem Friedhof, am Tennisplatz und im Waldstück Richtung Hockenheim. So mancher Müllsack wurde dabei gefüllt.

Auch auf eigenen Abfall achten

Beim Einsammeln auf dem Schulgelände kam auch Bürgermeister Jens Geiß dazu, der sich über das Engagement der Klasse 3 c mit ihrer Klassenlehrerin Tina Neumann freute. Er bat die Kinder, auch beim eigenen Müll achtsam zu sein und lieber ein Bonbonpapier mal in der Hosentasche bis zum nächsten Mülleimer zu transportieren als es auf den Gehweg zu werfen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 28.11.2018