Kinder unterstützen Bedürftige

Oftersheim.Der Peter-Gieser-Kindergarten sammelt mit der Aktion „Brotkorb“ seit zehn Jahren Lebens- und Hygienemittel für Bedürftige. Die Eltern beteiligen sich sehr rege daran, sodass jedes Jahr Produkte im Wert von rund 1500 bis 2000 Euro gestiftet werden, teilt das Kindergarten-Team mit. Für die Hilfsbedürftigen bedeute dies eine große Bereicherung im Alltag.

Ab Aschermittwoch, 26. Februar, wird im Eingangsbereich des Peter-Gieser-Kindergartens wieder ein großer Korb stehen. Dort werden nicht verderbliche Lebensmittel für den Einkaufsladen „Appel + Ei“ in Schwetzingen gesammelt. Der Laden wird gemeinsam von der Diakonie und dem Caritasverband betrieben und hat sich zur Aufgabe gemacht, Lebensmittel zu fairen Preisen an Bedürftige abzugeben. Das Kindergarten-Team bittet die Mitbürger, beim Einkauf ein Teil mehr einzukaufen und dieses Teil dann im Peter-Gieser-Kindergarten in den Korb zu legen. Wie im vergangenen Jahr sind auch in der evangelischen Kirche, in der Kita Fohlenweide und Martin-Luther-Kindegarten Sammelstellen für die Spenden.

Unverderbliche Produkte

Die Organisatoren bitten darum, nur unverderbliche Lebensmittel wie Nudeln, Reis, Grieß, Öl, Hülsenfrüchte, Mehl, Zucker, Tomatenmark, Honig, Marmelade, Rosinen, Schokolade, Kekse, Konserven oder Hygieneartikel zu kaufen.

Die Aktion endet am Sonntag, 29. März, und so wäre es auch möglich, einen Ostersüßigkeiten in den Korb zu legen, heißt es in der Mitteilung. In der Woche vor Ostern werden die Kindergartenkinder mit ihren Erziehern die Lebensmittel in Kisten verpacken und sie „Appel + Ei“ zur Verfügung stellen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 18.02.2020