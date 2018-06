Anzeige

Oftersheim.Die Väter der Mädchen und Jungen haben’s beim Torwandschießen des Kindergartenfestes von St. Kilian schon mal vorgemacht, wie man einen Treffer erzielt. Schon heute geht’s für die Profi-Kollegen der deutschen Nationalmannschaft um alles oder nichts. Im zweiten Vorrundenspiel der Fußball-WM gegen Schweden (Anpfiff: 20 Uhr in Sotschi) muss unbedingt ein Sieg her, soll’s mit dem Einzug ins Achtelfinale noch was werden. Von der Titelverteidigung mal ganz zu schweigen.

Aber vielleicht hat Jogi seinen Jungs bei der Vorbereitung auf das wichtige Spiel ja ein Video vom Wettbewerb im St.-Kilian-Kindergarten gezeigt. Dann könnte nichts mehr schief gehen . . . az/Bild: Kindergarten