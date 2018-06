Kindergarten wird zur großen Fanmeile

Anzeige

Nach dieser Vorrunde feuerten alle eingefleischten Fans die Kindergartenväter an, als es beim Torwandschießen darum ging, um den Titel des Torwand-Königs zu kämpfen.

In der zweiten Halbzeit wurde das WM-Buffet geplündert. Viel zu schnell kam dann der Abpfiff. Alle waren sich einig: der Siegerpokal ging an diesem Tag eindeutig an St. Kilian – jedes Kind erhielt eine Urkunde. Dann hieß es, ein letztes Mal den Kicker-Tanz zu erleben, bei dem alle, Groß und Klein, nochmals in die Offensive gingen. Der Kindergarten scheint auf jeden Fall für die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland gewappnet zu sein. zg

