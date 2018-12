Kinderwünsche erfüllen sich

Oftersheim.Die „Buschtrommeln“ in Form eines Telefonats trugen die freudige Nachricht schon drei Tage vor Heiligabend von Mannheim nach Oftersheim: Im Kinderheim St. Josef konnten die Jugendlichen den Bescherungsabend kaum noch erwarten und waren gespannt wie ein Flitzebogen auf ihre Weihnachtsgeschenke, die sie in Form ihrer Wunschsterne ins Nähparadies Schottek und Haushaltswaren Oetzel gemeldet hatten.

Mehr als 150 Geschenkwünsche gingen in diesem Jahr durch die wohltätige Initiative der Geschäfte und die Großzügigkeit vieler Oftersheimer für die Kinder in Erfüllung. Bei der Abholaktion der Geschenkpäckchen herrschte in der vergangenen Woche allerdings ungewohnte Anspannung und Aufregung in den beiden Geschäften.

Reporterteam vor Ort

Unter die aus Mannheim eingetroffenen Angestellten und Kinder von St. Josef mischte sich nämlich ein Kamera- und Reporterteam des Südwestfunk-Fernsehens, um über die Aktivitäten zu berichten. „Hintergrund ist das 10-jährige Bestehen unserer Aktion und der entsprechende Tipp meiner Schwägerin an den SWR“, verriet uns die total überraschte Heike Schottek, die erst in letzter Sekunde davon erfuhr.

Beim Beladen des Transporters erklärte uns Gruppenleiter Brolin Mathias die Abläufe des heiligen Abends in St. Josef: „Schon am Nachmittag gehen viele Kids zu den Tieren im Wildgehege ,Karlstern‘. Etliche besuchen am Abend noch den Gottesdienst und ziehen sich danach in ihre familienähnlich strukturierten Wohngruppen zurück. Nach dem Abendessen wird gemeinsam gesungen und beschert, wobei die Geschenke aus Oftersheim immer einen besonders hohen Stellenwert genießen und mehr als willkommen sind“, sagte er. Im Verlauf dieses Gespräches bedankte er sich herzlich für diese großartige Oftersheimer Initiative. rie

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 28.12.2018