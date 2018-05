Anzeige

Oftersheim.Freier Eintritt und die Gelegenheit, sich Decken sowie Verpflegung für ein Picknick im Freien mitzubringen – das sind die Besonderheiten, die „Musik im Park“ seit vielen Jahren zu einer beliebten Veranstaltungsreihe in zwangloser Atmosphäre hat werden lassen.

Nach dem Auftakt mit dem Buron Duo ist Kirbanu am Sonntag, 17. Juni, 17 Uhr im Gemeindepark (bei schlechtem Wetter im evangelischen Gemeindesaal) an der Reihe. Immer auf der Reise um die Welt und zu sich selbst, verarbeitet die australische Liedermacherin Kirbanu ihre Erfahrungen und Erkenntnisse in ihrer Musik. Berührende Texte über Fremde und Vertrautheit, die Liebe und das Leben sind musikalisch farbenreich verpackt in ein Ensemble aus Akustik-Gitarre, flirrendem Keyboard, atmosphärischen Sounds und Kirbanus Stimme. Ihre Tour umfasst jedes Jahr über 100 Konzerte in Europa und Australien. az/zg