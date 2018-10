Kirchenkonzert in Hockenheim

Oftersheim.Ein gemeinsames Kirchenkonzert der beiden Männergesangvereine MGV Eintracht Hockenheim und Sängerbund-Liederkranz Oftersheim findet am Sonntag, 21. Oktober, in der evangelischen Kirche in Hockenheim statt. Die Männerchöre tragen verschiedene Kirchenlieder vor, unter anderem „Jerusalem“ von Stephen Adams und Fritz Ihlau, das „Vater unser“ von Hanne Haller, „ O Herr, welch ein Abend“ von Otto Groll und andere mehr.

Als Solisten treten Birgit Amail-Funk, Sopran und Klavier, Barbara Obert mit Englischhorn und Oboe, Winfried Brunner, Tenor und Günter Stalter, Bass, auf. Die Gesamtleitung hat Chordirektor Fritz Kappenstein. Das Konzert beginnt um 17 Uhr, Einlass ist ab 16.30 Uhr. Karten gibt es in Hockenheim bei Juwelier Zahn, Karlsruher Straße 10/1, in Oftersheim beim Haushaltswarengeschäft Ötzel, Mannheimer Straße 81-83 und freitags vor der Singstunde um 18.30 Uhr in der Mannheimer Straße 59. Nach dem Konzert werden den Besuchern von der evangelischen Kirchengemeinde diverse Getränke angeboten. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 16.10.2018