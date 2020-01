Klangfülle und Präzision begeistern

Oftersheim.„Es war ein begeisterndes Neujahrskonzert. Der musikalische Leiter Bernd Jörg hat launig und kurzweilig durch das Programm geführt“, war Pfarrerin Sibylle Rolf, die auch die kurze Anmoderation übernommen hatte, hingerissen vom rund 70-minütigen Auftritt des Westpfälzer Blechbläserconsorts „Blech pur“ in „ihrer“ Christuskirche. Das Ensemble gab dort zum zweiten Mal ein Konzert. Nach der Premiere im November vor einem Jahr, als vor allem weihnachtliche Kirchenlieder im Mittelpunkt standen, war es jetzt natürlich ein anderes Programm – das die Besucher aber ebenso zu begeistern wusste.

Die Sympathien beruhen auf Gegenseitigkeit: „Wir finden in der Kirche eine schöne Akustik vor und ein dankbares Publikum“, freute sich Bernd Jörg. „Wir kommen immer wieder gerne. Es klappt alles gut, wir finden ein angenehmes Ambiente vor und die Pfarrerin ist sehr nett.“ Der Kontakt nach Oftersheim kam auch durch Sibylle Rolf zustande, die mit dem Posaunisten des Ensembles, Werner Reinhard, bekannt ist und die Westpfälzer Blechbläser in die Kurpfalz eingeladen hatte.

Mitreißend und auf hohem Niveau

„Die Musik war mitreißend und auf hohem Niveau. Die Sängerin Evelyn Heil mit ihrer tiefen, vollen Stimme passt hervorragend zu den Bläserklängen. Man merkt, dass dieses Ensemble auf diesem hohen Niveau bestens aufeinander abgestimmt ist und häufig miteinander musiziert. Ein echter Hörgenuss“, schwärmte Pfarrerin Rolf.

Das ist nicht zuletzt auch dem Umstand zu verdanken, dass „Blech pur“ eine kleine Tournee durch Kaiserslautern und Zweibrücken mit demselben Programm, wie es in Oftersheim zu hören war, hinter sich hat: „Das macht einfach Laune und Sinn“, ist Bernd Jörg überzeugt, „man wächst am Programm.“

Das umfasst beispielsweise Songs wie das von George Gershwin für das Musical „Girl Crazy“ komponierte „I got Rhythm“ aus dem Jahr 1930, ein „What a Wonderful“-Medley, aber auch den Popsong „You Raise me up“ aus dem Jahr 2001, von irischer Volksmusik inspiriert und immer wieder neu interpretiert.

Wie viele andere Gruppen dieser Art tritt auch das Westpfälzer Blechbläserconsort in klassischer Besetzung an: vier Trompeten, vier Posaunen, ein Waldhorn, eine Tuba. Was es aber von anderen unterscheidet, ist eine Solistin, die dieses abwechslungsreiche und ungewöhnliche Repertoire erst möglich macht. Evelyn Heil verstärkt – im wahrsten Sinne des Wortes – mit ihrer Altstimme das Ensemble.

„Bei ihrer Stimme kommen Gospels oder aber Stücke von Hildegard Knef bestens zur Geltung“, lobt der musikalische Leiter die Frontfrau, die die Charakterisierung mit ihrer Interpretation bei „Eins und eins das macht zwei“ oder „Für mich soll’s rote Rosen regnen“ eindrucksvoll unter Beweis stellte. Auch für den Zarah-Leander-Klassiker „Ich weiß, es wird einmal ein Wunder gescheh’n“ scheint ihre Stimme wie geschaffen zu sein.

Gleiches gilt für den bombastischen, fast schon opernhaften Popsong „Bohemian Rhapsody“ der Gruppe „Queen“. Gefühlvoll interpretiert, erzeugten die Lieder bei vielen Besuchern des Konzerts in der Christuskirche ein Gänsehaut-Feeling. Neben vielen bekannten Musikstücken, die einfach nur zum Zuhören und zum Schwelgen in der Vergangenheit animierten, ließ der Radetzky-Marsch von Johann Strauss das Publikum rhythmisch mitklatschen.

Trompeter Markus Rebehn arrangiert die gängige Blechbläserliteratur, die es in großer Auswahl gibt, damit sie für die zehn Instrumentalisten mit Sängerin, die erst ein paar Jahre nach der Gründung – die erfolgte im Jahr 1993 – zu der Gruppe gestoßen ist, passt.

Premierengäste und Wiederholer

Und trifft dabei offenbar den Geschmack der Besucher, wie die Beifallsbekundungen immer wieder bewiesen. Manche sahen die Musiker das erste Mal in der Christuskirche, andere waren „Wiederholungstäter“, weil es ihnen vor gut einem Jahr so gut gefallen hat. Begeistert hat, so der allgemeine Tenor, die Klangfülle und Präzision des Spiels der Blechinstrumente, bereichert durch Evelyn Heil, die auch die Kunst der leisen Töne beherrscht – zum Beispiel beim Evergreen „My Way“ vom unvergessenen Frank Sinatra.

Oder bei „Somewhere over the Rainbow“ aus dem Musicalfilm „Der Zauberer von Oz“ von 1939. Ursprünglich gesungen von Judy Garland, erlebte der Hit vor wenigen Jahren eine erfolgreiche Neuauflage durch Israel Kamakawiwo’ole.

Vor jedem neuen Musikstück erzählte Bernd Jörg kurze Anekdoten sowie Uraufführung und Entstehungsgeschichte. Auch die Vorstellung der einzelnen Musikinstrumente und deren Charaktere gelang ihm auf humorvolle Weise.

Nach dem Finale wurden das Westpfälzer Blechbläserconsort und seine Solistin Evelyn Heil mit Ovationen verabschiedet. „Gerne im nächsten Jahr wieder“, würde sich auch Pfarrerin Sibylle Rolf auf einen weiteren Auftritt von „Blech pur“ in der Christuskirche freuen. az/zg

