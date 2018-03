Anzeige

Oftersheim/Schwetzingen.Die Mädchen und Jungen des Peter-Gieser-Kindergartens warteten ungeduldig: Wann kommt es denn, das Auto des Tafelladens „Appel + Ei“ aus Schwetzingen? Sie wollten endlich loslegen und kiloweise Nudeln, Konservendosen, Süßigkeiten und Kosmetikartikel in den Pkw räumen, damit diese zu bedürftigen Menschen gebracht werden können.

Mit der Aktion „Brotkorb“ haben die Erzieherinnen des Peter-Gieser-Kindergartens in den vergangenen fünf Wochen alle Eltern und Kinder aufgerufen, mitzumachen und Spenden zu sammeln. In dieser Zeit sollten die Eltern bei ihrem Wocheneinkauf ein bisschen mehr in den Einkaufswagen legen als sonst, und die Kinder hatten dann eine große Freude daran, die Lebensmittel, die die eigene Familie nicht benötigte, in den Brotkorb im Eingangsbereich des Kindergartens zu legen.

Aktion bereits im achten Jahr

Zum ersten Mal war auch eine Sammelstelle in der evangelischen Kirche eingerichtet, die von Gemeindegliedern „beliefert“ wurde, schreibt der Kindergarten in einer Pressemitteilung, in der er diese Möglichkeit auch dankend erwähnt. Alles in allem kam so eine großartige Spende zusammen mit über 700 Gaben. Die Aktion „Brotkorb“ wurde nun schon im achten Jahr durchgeführt, und jetzt steht schon fest, diese Aktion wird auch nächstes Jahr wieder stattfinden. Dann wollen sich sowohl die evangelische Kirche als auch die anderen evangelischen Kindergärten beteiligen. zg