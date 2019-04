Kleines Volksfest mit Blumen und Prosecco

Oftersheim.Den Namen Frühlingsfest trägt der Tag, an dem „Ingeborg’s Floristikwerkstatt“ die jahreszeitliche Blühexplosion einläutet, zurecht. Denn es ist mehr als nur ein Markt der floralen Vielfalt und Kreativität, sondern stets ein kleines Volksfest, bei dem die Besucher nicht nur einkaufen, sondern im gemütlichen Innenhof verweilen.

So war diesmal besonders am Vormittag in der Luisenstraße richtig viel los, offensichtlich wollten die Besucher die ganze Blütenpracht erleben und daraus auswählen. So gab es eine große Auswahl von Schnittblumen und Pflanzen sowie äußerst kreativ zusammengestellte Oster- und Frühlingsgestecke – ob mit Narzissen, Tulpen, Hyazinthen, Rosen, Krokussen, Primeln oder Stiefmütterchen.

Und mittendrin verwöhnte die Familie Keller an „Kurtis Gourmet-Insel“ die Besucher mit Kaffee, Kuchen, Prosecco, einem kühlen Bierchen und Snacks. So entstand manche lustige Runde mit vielen Gesprächen. Unter anderem trafen sich zufällig zwei ehemaligen Klassenkameraden nach 50 Jahren Grundschulzeit dort wieder.

Fester Bestandteil ist bei den Festen in der Floristikwerkstatt immer ein Gewinnspiel. Diesmal galt es, sechs Kräuter zu erraten, was offensichtlich nicht so einfach war. Denn es gelang nicht vielen, alle Pflanzen zu bestimmen. Richtig gemacht haben es aber die drei Gewinner, die mit Gutscheinen für den nächsten Einkauf belohnt werden: Claudia Köhler-Treiber (Plankstadt), Jutta von Kraewel (Schwetzingen) und Klaus Tremmel (Brühl).

Für alle, die keine Zeit hatten, das Frühlingsfest zu besuchen, besteht übrigens kein Grund zur Enttäuschung: Das Angebot an Pflanzen, Gestecken und Blumen gibt es weiterhin bis Ostern. Und am Ostersamstag dürfen sich die Besucher zudem über ein Glas Prosecco in der Floristikwerkstatt freuen. ali

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 03.04.2019