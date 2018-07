Anzeige

Oftersheim.Zu Beginn der Sommerferien findet beim ADAC-Ortsclub MSC Oftersheim immer das Hähnchenfest statt. In diesem Jahr an einer anderen Stelle als gewohnt, nämlich auf dem Hof der Familie Helmut und Margit Siegel im Ortskern. Die Wettervorhersage war optimal und man konnte rechtzeitig mit den Vorbereitungen beginnen.

Da sich einige Helfer zur Verfügung stellten, waren die Biertischgarnituren und das restliche Equipment in Windeseile aufgebaut. Vorsitzender Ralf Kumpf konnte in seiner Begrüßungsrede zahlreiche Mitglieder und Ehrenmitglieder begrüßen. Auch Hans Weber aus dem ADAC-Nordbaden-Vorstand war mit Gattin vor Ort, der für die Ortsclubangelegenheiten verantwortlich ist. Ebenso die ehemaligen ADAC-Vorstandsmitglieder Dieter Knorra und Heinz Huxel. Jürgen Römpert vom AMC Reilingen sowie eine Delegation des MSC Eppelheim mit Karlheinz Perschewski an der Spitze , die schon viele Jahre beim Jugendkartslalom und den Fahrradturnieren mit dem MSC Oftersheim zusammenarbeiten, freuten sich auf die leckereren Hähnchen.

Der Hähnchengrillmeister wartete nur noch auf den Startschuss nach der Begrüßungsrede und schon ging es los, um die knusprigen MSC- Rennhähnchen zu servieren. Michael Benz vom Vergnügungsausschuss hatte zusammen mit Karlheinz Frei für kühle Getränke und den gewohnten Service des ADAC-Ortsclubs gesorgt. Die Mitglieder und Gäste führten gute Benzingespräche an den Tischen.