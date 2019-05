Kommunalpolitik gibt’s Zug für Zug

© Bilder: Stadt TBB/FN-Archiv

Oftersheim.Die SPD-Kandidaten der Kommunalwahl stehen am Donnerstag, 23. Mai, zum Speed Dating mit der interessierten Öffentlichkeit bereit. Zwischen 6 und 8 Uhr begrüßen sie Berufspendler am Oftersheimer Bahnhof. Auch wenn die Zeit bis zur Abfahrt der Züge und S-Bahnen knapp ist, wollen sie ein offenes Ohr für Anregungen und Wünsche der Wähler zeigen, heißt es in einer Ankündigung.

Derjenige, der es eilig hat, kann sich aus dem Kommunalwahlprogramm der SPD schon vorher ein Stichwort heraussuchen, zu dem die Kandidaten „gegrillt“ werden können. Zu finden ist es in Kurzfassung unter www.spd-oftersheim.de. zg

