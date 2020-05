Komplimente mit Blüte

Blumen sind etwas Schönes. Ich persönlich mag sie am liebsten en nature – auf Bergwiesen zum Beispiel. Doch ich verschenke sehr gerne Blumen, weil sie immer ein Lächeln in das Gesicht des Beschenkten zaubern. Dafür benötige ich übrigens auch keinen Anlass, sondern mache das einfach so. Hier habe ich mich aber auch schon mal ordentlich in die Nesseln gesetzt. Ich habe der Mutter eines (mittlerweile Ex-) Freundes einmal eine wunderschöne Calla mitgebracht. Sie hat zwei Wochen nicht mehr mit mir gesprochen. Hintergrund: Die Calla gilt eher als Blume der Trauer und ist bei Beerdigungen daher sehr präsent. Aber eigentlich steht ihre Eleganz für eine andere Aussage – nämlich: Ich bin fasziniert von dir! Das zumindest habe ich in einem Buch über die Sprache der Blumen gelesen. Genauso wie die Strelitzie für Einzigartigkeit steht und deren Weitergabe ein Kompliment ist. Oder die Ranunkel wie auch die Fresie die Klasse des anderen unterstreicht. Sonnenblumen sind ein herzlicher Gruß – sie drücken aus: Ich mag dich. Ich freue mich, wenn diese bald wieder in voller Pracht stehen.

