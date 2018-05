Anzeige

Oftersheim/Sinsheim.Dieser Eingriff verlangt nicht nur Geduld und große Erfahrung, sondern auch ein sehr ruhiges Händchen: HNO-Spezialist Professor Dr. Dr. Jens Wagenblast hat erstmals an der GRN-Klinik in Sinsheim einen Tumor der Ohrspeicheldrüse entfernt. Das sei deshalb so schwierig, weil der Nerv, der die mimische Gesichtsmuskulatur versorgt, der Nervus facialis, mitten durch die Ohrspeicheldrüse verläuft, teilt die Klinik mit.

„Dieser Eingriff verzeiht keinen Fehler, denn bereits kleinste Schäden am Gesichtsnerv können zu einer dauerhaften Lähmung der Gesichtspartie führen, ähnlich wie nach einem Schlaganfall“, sagt Wagenblast, der in Oftersheim wohnt und seit 2015 eine Belegabteilung an der GRN-Klinik Sinsheim führt. Die Ohrspeicheldrüse ist die größte Speicheldrüse des Menschen und liegt zwischen Ohr, Jochbogen und Unterkieferwinkel.

Die Entfernung dieser Drüse beziehungsweise eines darin gewachsenen Tumors ist technisch anspruchsvoll: Um Verletzungen des Gesichtsnervs vorzubeugen, setzte Professor Wagenblast modernste Technik ein. Neben einem Operationsmikroskop kam ein elektronisches Warnsystem, das sogenannte Fazialismonitoring, zum Einsatz. Dabei wird mit Hilfe feinster Elektroden auf den Gesichtsmuskeln die Funktion des empfindlichen Nervs während der Operation kontinuierlich überwacht.