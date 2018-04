Anzeige

Oftersheim.In der Christuskirche wurden am gestrigen Sonntag 26 Jugendliche konfirmiert. „Geht in die Welt hinaus und lernt das Fliegen“, sagten die Pfarrerinnen Esther Kraus und Sibylle Rolf in ihrer Ansprache, „ihr dürft eure Flügel ausbreiten und euch tragen lassen.“ In der Bibel heißt es: Die auf Gott vertrauen, bekommen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler (Jesaja 40,31).

Die Pfarrerinnen erzählten die Geschichte eines Adlerjungen, der in einem Hühnerstall aufwächst und nach einiger Ermutigung entdeckt, dass er ein Adler ist – und kein Huhn. Frei und mutig fliegt er in den Himmel. So frei und mutig sollten die Jugendlichen sich auf den Weg in ihr Leben und ihren Glauben machen. Voller Vertrauen darauf, dass Gott ihre Flugversuche begleiten und mit seinem Segen gelingen lassen werde – so unterschiedlich wie sie mit ihren Bedürfnissen seien, der eine mutig und ungeduldig, der andere eher verzagt. Aber allen gelte die Zusage: Gott lasse niemanden fallen.

Die festlichen Gottesdienste wurden musikalisch gestaltet vom Kirchenchor unter der Leitung von Rainer Ruhland, der auch an der Orgel musizierte. Den Segen der beiden Pfarrerinnen empfingen in der voll besetzten Kirche und in festlicher Atmosphäre Simon Baatz, Charlotte Back, Luc Berndt, Alexander Börsig, János Bofinger, Cara Fassott, Jasper Gebauer, Hannah Hoffschulz, Fredrik Kettern, Marie Knoth, Leon Niklas Koch, Kevin Koppert, Steven Laudenklos, Leon Meisner, Marcel Müller, Laura Pedretti, Justin Rabkowski, Markus Rapp, Adrian Rüttinger, Johanna Samstag, Michelle Schönberg, Peer Schuy, Amelie Seel, Johanna Stadler, Joel Stather und Emily Steuck. zg