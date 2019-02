Konfis verstehen behinderte Menschen jetzt besser

Oftersheim.Wie sieht ein Blinder? Wie hört ein Tauber? Die Konfirmanden staunten nicht schlecht über die Hilfsmittel, die Vikar Manuel Horn aus dem Aktionskoffer „Inklusion“ der Bezirksjugend zauberte. Einen Vormittag lang beschäftigten sie sich damit, teilt Pfarrerin Esther Kraus mit.

Mit dem Blindenstock ging es durch die Kirche. Sich den Gang entlang zu tasten, war kein Problem. Doch an den Bänken stießen sie immer wieder an. Ein spezieller Geldbeutel ließ erahnen, welche Konzentration ein Blinder beim Einkaufen braucht, bis er die richtigen Münzen parat hat. Und dann das Hör-Memoryspiel: Jeweils zwei gleich klingende Dosen sollten gefunden werden. Jonas erzählte beim Gehen: „Immer wenn wir glaubten, jetzt haben wir zwei richtige, waren es wieder die falschen.“ Und am Ende hatten alle ihren Namen in Blindenschrift geschrieben.

Ein tauber Mensch „hört“, indem er von den Lippen abliest. Das war eine Herausforderung, die jedem zu schwierig erschien, um es in kurzer Zeit zu erlernen. Und so bekamen die Konfirmanden einen großen Respekt vor den Menschen, deren einzige Chance dies geworden ist, andere auf diese Art zu verstehen.

Den größten Spaß hatten die Konfis beim Rollstuhlfahren, meint Pfarrerin Kraus. Vier Geräte standen bereit. Die erste Hürde war es, die schweren Türen im Gemeindehaus zur Kirche vom Rollstuhl aus zu öffnen. Wie angenehm empfanden die Jugendlichen da die Behindertentür an der linken Seite der Kirche mitsamt der Rampe – wobei zu schnelles Fahren auf dem Rasen endete. Und schon hatten sich die kleinen, vorderen Räder eingegraben. Endlich auf dem Kirchenvorplatz angekommen, war es Zeit, die Schnelligkeit der Rollstühle zu erproben. „Das ist ganz schön anstrengend!“, war immer wieder zu hören. Über die Ampel war es kein Problem. Aber auf der anderen Seite über die Bordsteinkanten zurückzukommen lehrte die Konfis schnell, dass Rollstuhlfahren im normalen Straßenverkehr einer ganzen Portion Kraft und Kunstfertigkeit bedarf.

Kurzum: Dieser Konfi-Tag öffnete manchen Blick in die Welt behinderter Menschen.

„Ich werde künftig Behinderten mit besonderem Respekt entgegengehen“, resümierte Liam. „Ich bin dankbar, dass ich gesund bin,“ war das Fazit der meisten. „Ein Glück, dass es so tolle Hilfsmittel gibt, die es Behinderten ermöglichen, ihren Alltag zu bewältigen“, fügte Sophia an. „Ein behindertes Leben zusammen mit Nicht-Behinderten kann auch ein schönes Leben sein!“

Über diesen Schluss ihrer Konfirmanden freuten sich Pfarrerin Sibylle Rolf und Esther Kraus am meisten. Dieser Vormittag hatte gewiss die gewünschten Früchte gebracht. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 27.02.2019