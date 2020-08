Kontakt halten und Hilfe bieten

Oftersheim.Als die Corona-Pandemie das öffentliche Leben lahmzulegen begann und gerade ältere Menschen als Risikogruppe eingestuft wurden, ging Ute Walter (Bild) vom Seniorenbüro im Rathaus in die Offensive, heißt es in einer Pressemitteilung der Verwaltung. Im Gespräch erklärt, worin diese bestand.

Fast 500 Briefe gingen an die über 80-Jährigen raus. Warum das?

Ute Walter: Ich fand es einfach traurig und schade, dass alles abgesagt werden musste und nichts mehr stattfinden konnte wie zum Beispiel der Seniorentreff. Gerade die Älteren, die sonst nur zuhause sind, brauchen doch die Kontakte nach draußen. Es ging mir mit dem Anschreiben auch darum, neue Kontakte zu knüpfen und für den Notfall Hilfestellung anzubieten.

Wie ist das Angebot angekommen?

Walter: Über 60 Menschen haben sich direkt telefonisch zurückgemeldet und sich für das nette Anschreiben bedankt. So mancher hat auch seine Lebensgeschichte erzählt, da hilft einfach auch schon ein offenes Ohr. Viele haben gesagt, dass sie noch von der Familie versorgt werden, sich das Anschreiben aber gerne für schlechtere Zeiten aufheben.

Welche Lebensgeschichten denn?

Walter: Ein Herr, Jahrgang 1920, der schon von der Nachbarschaftshilfe betreut wird, möchte sich jetzt selbst um einen Pflegegrad kümmern, das ist in diesem Alter definitiv ein Mutmacher. Oder eine Frau, die der Tochter wegen nach Oftersheim gezogen ist und deren Tochter aber verstarb, die von sich sagt, sie möchte unbedingt aktiv bleiben. Oder ein Mann, der sich aufs Anschreiben meldete, dass seine Frau verstorben sei, bedankte sich nach dem Gespräch fürs Zuhören. Auch lustige Gespräche gab es. Eine Frau, die in jungen Jahren nach Oftersheim gezogen war und den Dialekt erst kennenlernte, erzählte, dass sie sich wunderte, dass die Menschen hier „alla guud“ sagen. Bis sie verstand, dass man damit „also gut“ meint.

Wie geht es jetzt weiter ?

Walter: Nach den Sommerferien setzen wir uns zusammen und versuchen zu planen. Der Seniorentreff soll ja wieder im Café im Siegwald-Kehder-Haus stattfinden. Aber noch ist offen, in welcher Form das möglich sein kann – Corona-bedingt. Auch die Angebote der Volkshochschule sollen wieder stattfinden. Bei vielen Gesprächen zeigte sich, dass sich Senioren auch für ein Aktivprogramm wie zum Beispiel Gesundheitswandern begeistern könnten. Wir hoffen einfach auf nächstes Jahr, dass dann alle Angebote wieder normal laufen können.

Ihre Empfehlung?

Walter: Natürlich können sich alle Senioren im Seniorenbüro melden, auch wenn sie jetzt nicht angeschrieben wurden, weil sie noch nicht 80 Jahre alt sind. Ich kann vielleicht nicht alle Fragen beantworten, aber ich kann Hilfestellung geben und weiterleiten, an wen man sich wenden kann, wie zum Beispiel an den Pflegestützpunkt in Plankstadt. Wir sind sehr froh über die bestehende Nachbarschaftshilfe, die wertvolle Dienste leistet. zg/Archivbild: Zeuner

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 10.08.2020