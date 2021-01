Kontaktlose Anmeldung

Oftersheim.In den kommenden Wochen beginnt an der Friedrich-Ebert-Schule und an der Theodor-Heuss-Schule die Schulanmeldung für die künftigen Erstklässler.

Pandemiebedingt wird die Anmeldung in diesem Jahr möglichst kontaktlos stattfinden. Dazu erhalten die Eltern aller schulpflichtigen Kinder bis spätestens Ende Januar die Unterlagen per Post mit der Bitte, diese ausgefüllt und unterschrieben an die Grundschule zurückzusenden, von der sie den Brief erhalten, heißt es in einer Pressemitteilung.

Schulpflichtig werden alle Kinder, die in der Zeit vom 1. September 2014 bis 31. Juli 2015 geboren sind sowie alle im Vorjahr vom Schulbesuch zurückgestellten Kinder. Auch Kinder mit ausländischer Staatsangehörigkeit unterliegen der Anmeldepflicht.

Kontakt mit dem Sekretariat

Mädchen und Jungen, die zwischen dem 1. August 2021 und dem 30. Juni 2022 sechs Jahre werden (sogenannte „Kann-Kinder“), können auf Wunsch der Eltern schulpflichtig werden, wenn Schulfähigkeit besteht. Die Eltern werden gebeten, sich in diesem Fall telefonisch mit dem Sekretariat ihrer Grundschule in Verbindung zu setzen. Wenn Eltern beabsichtigen, ihr Kind für ein Jahr vom Besuch der Grundschule zurückstellen zu lassen, möchten sie sich diesbezüglich ebenfalls telefonisch mit der Grundschule in Verbindung zu setzen. zg

