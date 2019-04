Konzert in der Scheune abgesagt

Oftersheim.Wie der Sängerbund Liederkranz mitteilt, muss die beliebte Veranstaltung „Mit Liedern in den Sommer“ am Sonntag, 19. Mai, aufgrund der Sperrung der Scheune in der Mannheimer Straße 59 abgesagt werden. Bei Bauarbeiten war eine Wand der Scheune teilweise eingestürzt (wir berichteten).

Trotz intensiver Suche wurde eine geeignete Ersatzmöglichkeit nicht gefunden. Der Sängerbund bedauert die Absage sehr, werden an dem Fest doch Kontakte zu befreundeten Gesangsvereinen gepflegt und für die Bevölkerung stellt das gemeinsame Singen der Chöre immer ein Höhepunkt dar, heißt es in einer Mitteilung. Ein Ausweichtermin konnte ebenfalls nicht gefunden werden, so dass der Gesangverein erst im nächsten Jahr wieder den Sommer mit Liedern begrüßen kann. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 29.04.2019