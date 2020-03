Konzert und Proben sind abgesagt

Oftersheim.Manche Berufe sind auch in turbulenten Zeiten unverzichtbar, andere müssen vorerst ruhen. Auch der Musikverein Oftersheim muss auf die aktuelle Lage reagieren und sagt sein Konzert am Sonntag, 22. März, vorerst ab. Wie es in der Pressemitteilung heißt, wollten die Musiker vergangene Woche noch an dem ursprünglichen Plan festhalten und unter dem Thema „Traumberuf gesucht – Eine musikalische Jobsuche“ das erarbeitete Programm präsentieren. Da sich inzwischen aber die Lage weiterentwickelt hat und auch von öffentlicher Stelle entsprechende Empfehlungen ergangen sind, wäre es nicht sinnvoll, das Konzert stattfinden zu lassen. Auch der Probebetrieb wird vorerst eingestellt, um potenzielle Ansteckungswege möglichst zu unterbrechen, heißt es weiter.

Der Musikverein lässt weiterhin bekanntgeben, dass er allen Mitgliedern, Freunden und Zuhörern eine möglichst gesunde Zeit, und auch ohne Livemusik ein wenig Ablenkungen von den Sorgen, die die Menschen aktuell umtreiben, wünscht. Wenn sich die Lage beruhigt, prüft der Musikverein einen neuen Termin, der rechtzeitig veröffentlicht wird. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 20.03.2020