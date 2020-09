Kostspielige Unterwelt

Oftersheim.Einstimmig hat der Gemeinderat beschlossen, den Auftrag für die Sanierung der Kanalschäden aus dem Teilgebiet 1 in geschlossener Bauweise an die Firma Erles Umweltservice aus Meckesheim zu vergeben. Deren Angebot in Höhe von 854 585,33 Euro war das günstigste von zwei eingereichten Angeboten.

Die Kostenberechnung beträgt 682 842,24 Euro, die Überschreitung somit 171 743,09 Euro. Das Angebot sei aufgrund der allgemeinen Marktlage für Tiefbauarbeiten dennoch als das wirtschaftlichste zu betrachten, heißt es in der Beschlussvorlage.

Die Sanierung der Kanalschäden in geschlossener Bauweise beinhaltet die Reinigung der entsprechenden Kanalhaltungen, die Sanierung der Haltungen mittels Inliner und die Sanierung von schadhaften Kanalschächten im Teilgebiet.

Im Haushaltplan stehen Mittel in Höhe von 250 000 Euro zur Verfügung. Die Sanierungsmaßnahmen erstrecken sich über zwei Jahre und sind somit auch nächsten Haushaltsansatz zu berücksichtigen. az

