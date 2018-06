Anzeige

Prinzenpaar repräsentiert

Aber richtig fängt die Jubiläumskampagne im November an. In diesem Jahr repräsentiert, wie das häufig bei runden karnevalistischen Geburtstagen von Grün-Weiß der Fall ist, ein Prinzenpaar die Oftersheimer Fasnacht. Die beiden werden – selbstverständlich mit einer spektakulären Zeremonie – beim Galaabend am Samstag, 17. November inthronisiert. Natürlich bleiben die Namen des Paares bis zum Schluss ein streng gehütetes Geheimnis. Nur dass mindestens 20 Leute an der Inthronisierung beteiligt sein werden, das lässt sich Michaela Michaelis entlocken. Zum Galaabend werden viele Ex-Prinzessinnen erwartet.

Der Auftakt ist schon eine Woche vorher: Am Sonntag, 11. November, wird nach guter Tradition dem Bürgermeister vor dem Rathaus der symbolische Schlüssel zu seinem Amtszimmer entrissen, die Fasnachter übernehmen das Zepter. Dazu spielt die Guggemusik der „Altlossema Rhoigeischda“ und der Schützenverein lässt es im wahrsten Sinne des Wortes krachen. Es folgt ein Mini-Umzug zur Mannheimer Straße 59, wo die Grün-Weißen mit der Bevölkerung auf den Geburtstag anstoßen wollen.

Gespickt mit Höhepunkten

Die Prunksitzung am Samstag, 16. Februar im kommenden Jahr, ist dann gespickt mit Höhepunkten. Man habe bei der hessischen, der Pfälzer und Kurpfälzer Fasnacht „gewildert“, verraten Monika Michaelis und Fabricio Fallico. „Wer an diesem Tag zu uns in die Kurpfalzhalle kommt, muss keine Fernsehfasnacht mehr schauen. Wir haben viele bekannte Büttenredner verpflichtet.“ Dazu bereichert Jennifer Krupp, das Eigengewächs der Grün-Weißen, die Veranstaltung. Den Artistik-Part übernimmt ein Rollschuh-Duo, selbstverständlich treten auch Bauchredner auf, dazu Bauer Sepp, erneut „Kraft & Kraftin“, der Tal-Ötzi und viele mehr.

Ergänzt wird das Jubiläumsprogramm durch die Kinderfaschingsparty und das lustige Treiben am Fasnachtsdienstag rund ums Rathaus und auf dem Hof der Friedrich-Ebert-Schule. Ob der eigentliche Geburtstag, der 15. August im kommenden Jahr, noch mal gefeiert wird, steht bisher noch nicht fest. az

