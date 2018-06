Kreatives steht hoch im Kurs

Anzeige

Oftersheim.Kreativ sein, spielen, Spaß haben – das genossen 60 Erwachsende und Kinder, die sich der Familienfreizeit der evangelischen Kirche angeschlossen hatten. Die dreitägige Reise führte sie in das idyllisch gelegene Freizeithaus „Bergfried“ in Bad Endbach-Hartenrod in Hessen. Schon während der Anreise boten sich spannende Ausblicke. So wurde die Hinfahrt genutzt, um einen Abstecher zur Burg Greifenstein zu unternehmen, die – auf einem 425 Meter hohen Basaltkegel gelegen – einen spektakulären Fernblick bot.

Neben einer Führung durch die Burganlage, der prunkvollen Barockkirche und den geheimnisvollen Kasematten, ein vor Artilleriebeschuss geschütztes Gewölbe, besuchte die Gruppe auch die „Glockenwelt“ – mit über 100 Glocken ist sie die in ihrer Art bedeutendste Glockensammlung Deutschlands. Kaum waren die Glocken zum Anschlagen freigegeben, breitete sich ein vielstimmiges Konzert in dem ehemaligen Bollwerk der Burg aus, das auf Begeisterung stieß.

Im Freizeithaus „Bergfried“ angekommen stand neben Spiel und Spaß in diesem Jahr das kreative Werkeln im Vordergrund. So entstanden am nächsten Tag außergewöhnliche Skulpturen aus Papierdraht, gebastelt von kleinen und großen Künstlern. Am Ende zeigten sich alle Teilnehmer begeistert von den vielfältigen Ergebnissen.