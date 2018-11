Kreativität ist ihr sehr wichtig

Oftersheim.Farbe, Form und Stimmung, das sind die Elemente, in die Elfriede Breitwiesers Kunst ausgreift. Ihre vielschichtigen Bilder sind zurzeit im Gewölberaum zu sehen. Werke mit Titeln wie „Pflanzenwelt“, „Kontraste“, „Paradiesgarten“ oder „Baum des Lebens“ ziehen den Betrachter magisch an und lassen ihn immer wieder Neues erkennen, was bestens zum Motto der Schau „Retrospektive – weil Kunst das

...