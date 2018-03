Anzeige

Oftersheim.SPD-Kreisrat Janfried Patzschke zeigte sich hochzufrieden über die Zusage von Landrat Stefan Dallinger, den Umbau der steilen Rampen am Bahnhof auch ohne Bahnförderung mit 50 Prozent des kommunalen Anteils an den Baukosten zu fördern. Dass die Kreisverwaltung die Gemeinde nicht im Regen stehenlassen wolle, sei zu loben, heißt es in einer Mitteilung.

In der Sitzung des Kreistagsausschusses Umwelt, Verkehr und Wirtschaft hatte Patzschke die Haltung der Bahn stark kritisiert. Bis 2017 habe die Bahn eine Förderung vorgesehen. Dann plötzlich wurde die Unterführung als Ortsverbindungsweg gesehen. Was bis 2017 richtig gewesen sei, müsse auch heute noch gelten. Nebenbei, so der Kreisrat: Hätte die Bahn den Umbau des Bahnhofs nicht jahrelang verschoben, wäre er vor 2017 realisiert worden – mit entsprechender Förderung des barrierefreien Umbaus der Rampen nach den von der Bahn erstellten Plänen.

Zeitnaher Umbau der Rampen

Kreisrat Janfried Patzschke rief in Erinnerung, dass die Unterführung nach Schließung des Bahnübergangs notwendig geworden sei, um den Treppenzugang zu den Gleisen 2 und 3 zu gewährleisten. Damit sei die Bahn auch für den barrierefreien Zugang zum barrierefreien Aufzug in der Verantwortung. Der Umbau der Rampen sollte zeitnah geschehen, damit die Fahrgäste problemlos ihre Zugverbindungen erreichen können. zg