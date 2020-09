Kressesalbe? Nein, danke

Ein steter Quell des Verdrusses in den sozialen Medien sind für mich die äußerst lästigen Werbebotschaften. Sie sind selbstverständlich maßgeschneidert auf unsere Bedürfnisse, versichern die Betreiber. Und so hinterließ mir „Apotheken-Gesundheit. de“ kürzlich eine Nachricht über Altersflecken. Was mir schmerzlich vor Augen führte, dass ich keine 30 mehr bin. An sich schon vermintes Gebiet. Aber ja, ich gebe zu: Ich habe die elektronische Hinterlassenschaft gelesen. Und nachdem man mich über Ursachen und Folgen aufgeklärt hatte, stieß ich auf folgenden Satz: „Umfragen zufolge werden wir mit Altersflecken im Schnitt circa 10 Jahre älter geschätzt. Das ist weder schön für uns noch für unseren Partner.“

Ich habe mich zunächst einmal im Kalender versichert, dass wir im Jahr 2020 leben – und nicht mehr in den 1950er Jahren, als Werbeaussagen wie: „Eine Frau hat zwei Lebensfragen: Was soll ich anziehen und was soll ich kochen“ völlig normal waren. Leider hatte ich gerade kein „Frauengold“ zur Hand, um zu verdauen, was man mir da gerade vorgesetzt hatte.

Lieber Verfasser (wenn ich mir jetzt mal Ihre äußerst überschaubare Sichtweise zu eigen mache, gehe ich davon aus, dass Sie ein Mann sind), ich habe auch zwei Botschaften an Sie. Erstens: Nein, ich werde mir die Kressesalbe für sagenhaft günstige 100 Euro (derzeit reduziert auf 69,90 Euro) garantiert nicht bestellen, weil – und da kommen wir dann auch schon zum anderen Punkt – ich als kluge Frau nämlich rechtzeitig vorgesorgt habe: Mein Mann ist ohnehin zehn Jahre älter. Und so nähern wir uns nach all den gemeinsamen Jahren jetzt wohl langsam auch äußerlich an.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 25.09.2020