Kritik am Kollegen

Oftersheim/Schwetzingen.„In dem sehr aufschlussreichen Artikel ,Apotheker liefern Medizin an die Haustür’ vom 28. März sind einige Passagen, die der Richtigstellung bedürfen“, schreibt Dr. Hans-Jürgen Scholz, Vorsitzender des Ärztenetzes. „Wir Ärzte vom Ärztenetz Schwetzingen – Dr. Schmitt ist übrigens kein Mitglied – waren sehr erstaunt, dass der Kollege weiterhin offene Sprechstunden abhält. Die Verpflichtung hierzu wurde von der Kassenärztlichen Vereinigung bis auf Weiteres ausgesetzt – aus gutem Grund: Es soll ein unkontrolliertes Zusammentreffen von Risikopatienten und Infektionserkrankten vermieden werden, das Praxispersonal soll vor Infektionen geschützt werden!

Dies auch, damit die niedergelassenen Ärzte und die Praxen weiterhin für die Versorgung der Bevölkerung zur Verfügung stehen und nicht in Quarantäne müssen“, heißt es in der Mitteilung.

Empfehlungen des Verbands

Die Empfehlungen des deutschen Hausärzteverbandes seien eindeutig: Verschiebung von Vorsorgeuntersuchungen, Laboruntersuchungen nur bei wichtigen Kontrollen (Marcumar, Chemotherapie), Kontakte auf ein Mindestmaß reduzieren, Beratung – soweit möglich – per Videosprechstunde oder Telefon, Untersuchungen in der Praxis nur nach telefonischer Voranmeldung mit Terminvergabe, Vermutlich infektiöse Patienten werden – wenn nötig – nur mit Schutzkleidung in separatem Raum oder außerhalb der Praxis untersucht.

„Um auch in diesen Fällen eine Verbesserung der ambulanten medizinischen Versorgung zu erreichen, laufen derzeit Vorbereitungen der Ärzteschaft in Zusammenarbeit mit dem GRN-Krankenhaus und der Stadt Schwetzingen zwecks Einrichtung einer so genannten Fieberambulanz, in der dann ausschließlich infektiöse Patienten mit Fieber untersucht werden sollen“, teilt Dr. Hans-Jürgen Scholz vom Ärztenetz abschließend mit. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 04.04.2020