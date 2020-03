Kröten werden gerettet

Auch Erdkröten sind zu ihren Laichge-wässern unterwegs. © DPA

Oftersheim.Auch in diesem Jahr möchten die drei ehemaligen Gemeinderäte Bernd Hertlein (SPD), Rolf Siegel (Grüne) und Karlheinz Urschel (Freie Wähler) möglichst viele Amphibien im Oftersheimer Wald retten, heißt es in einer Pressemitteilung der Verwaltung.

Da die Erdkröten vorwiegend nachts von ihren Überwinterungsgebieten zu den Laichgewässern unterwegs sind, sperren die freiwilligen Helfer Rolf Siegel und Karlheinz Urschel am Abend den Weg bei den Kleintierzüchtern, während Bernd Hertlein am Morgen den Weg wieder freigibt.

Noch gibt es Kröten und Molche in der nahen Umgebung, deshalb werden Autofahrer von den engagierten Tierhelfern gebeten, die Absperrung nicht zu umfahren und auch am Tag vorsichtig zu sein, so die Mitteilung abschließend. gvo

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 16.03.2020