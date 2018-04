Anzeige

Oftersheim.Bevor der Mai auch in der Hardtgemeinde Einzug hält, erweist ihm erst noch eine besondere Aktion in der Dorfmitte die Ehre: Am Montag, 30. April, wird der Maibaum mit seinen kunstvollen Handwerksemblemen nach altem Brauch einmal mehr vor dem Rathaus aufgestellt. Die Baumkrone aus dem Ofdascher Wald und der Kranz, der mit seinen bunten Bändern von den Frauen des Arbeitskreises „Volkskunde und Brauchtum“ des federführenden Heimat- und Kulturkreises gebunden wurde, recken sich dann ab 18 Uhr mit Unterstützung der kräftigen Männer der Freiwilligen Feuerwehr in den Himmel. Die Klänge des Musikvereins tragen ihr Übriges dazu bei, den Mai in der Gemeinde standesgemäß willkommen zu heißen.

Auch die Darbietungen der Böhmerwaldjugend mit Volkstänzen aus der alten Heimat gehören zum festen Bestandteil dieser Veranstaltung. Obendrein gibt es einen kleinen Umtrunk mit frischen Brezeln, dem der Freundeskreis der „Böhmis“ anbietet. hps