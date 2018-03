Anzeige

Oftersheim.Vier Seiten, fünf Männer. Dann klappt alles. Die von den Frauen des Arbeitskreises „Volkskunde und Brauchtum“ gebundene Osterkrone (wir berichteten) ist an ihrem vorgesehenen Platz.

Gestern Morgen setzten Helmut Spieß, Günter Hartmann, Hermann Baust, Bruno Nickel und Karl Hahn das mit bunten Ostereiern geschmückte Werk auf den Brunnen vor dem Rathaus. Die Kinder der Friedrich-Ebert-Grundschule hatten gerade Pause und lugten über die Mauer, was sich da vor ihren Augen abspielte.

Die Osterkrone wurde im Hof des Museums in der Mannheimer Straße 61 auf einen entsprechend großen Holzkarren geladen und abtransportiert, in zwei Minuten waren die Männer vorne beim Rathaus. Schnell wurde das Brett zur Befestigung unter den beiden Glocken angebracht, dann wurde das Prachtstück von den kräftigen Helfern in den Brunnen gehievt. Zwei, drei Ostereier sprangen vom Grün ab, Yvonne Wierer richtete die Dekoration aber gleich wieder her. Der Brauch des Osterbrunnens stammt ursprünglich aus der Fränkischen Schweiz. vw