„Krumpflinge“ zum Auftakt

Oftersheim.Die Gemeindebücherei geht nach der Corona- und der Sommerpause wieder mit einem Veranstaltungsprogramm an den Start – mit organisatorischen Änderungen. Die wichtigste: Es gibt eine begrenzte Teilnehmerzahl. Der Rose-Saal, wo vorerst alle Live-Veranstaltungen mit Publikum stattfinden, ist nur für 40 Personen zugelassen.

Das gilt zum Beispiel für den Vortrag über „Schottland – Highlands und Islands“ von Dr. Martin Schulte-Kellinghaus am Freitag, 13. November, um 19.30 Uhr im Rose-Saal. Oder aber für das Kindertheater „Die Krumpflinge“ am Freitag, 9. Oktober, um 16 Uhr. Und am Freitag, 4. Dezember, ebenfalls um 16 Uhr, findet der Nachholtermin „Wie Findus zu Petterson kam“ statt. Die gekauften Karten für die ursprüngliche Veranstaltung (Termin: 13. März) sind nicht mehr gültig. Die Kartenrückgabe und die Geldrückerstattung erfolgen in der Bücherei. Da für die neue Veranstaltung weniger Teilnehmer zugelassen sind, ist auch hier – wie bei allen anderen Veranstaltungen – ausschließlich eine Online-Anmeldung über den Webopac möglich. Das heißt: Es gibt keine herkömmlichen Eintrittskarten mehr, stattdessen wird eine Teilnahmebestätigung per E-Mail verschickt.

Für die Anmeldung zu Veranstaltungen ist ein Lese-Ausweis der Gemeindebücherei notwendig. Wer nicht Kunde ist, kann einen kostenlosen Schnupper-Ausweis bekommen.

Neu im Angebot sind jetzt auch digitale Veranstaltungen wie Onilo-Bilderbuchkinos, die zu Hause angeschaut werden können.

Hier wird nach der Anmeldung zum Veranstaltungstermin (immer mittwochs) ein Link versendet, der jeweils 14 Tage gültig ist. Bereits am 23. September „Die Geschichte vom Löwen, der nicht bis 3 zählen konnte“, „Der Bauernhof“ (21. Oktober), oder die Gemeindebücherei-Eigenproduktion „Dinos gibt’s doch nicht“ (4. November). az/zg

Info: Anmeldungen sind am Samstag, 19. September, möglich. Weitere Informationen unter: https:// bibliotheken.kivbf.de/oftersheim/Neue-Veranstaltungen

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 19.09.2020