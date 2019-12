Kürbissuppe ist der Renner

Oftersheim.Wer zum Weihnachtsmarkt des Gesangvereins Germania wollte, wurde nicht nur von weihnachtlichen Holzbasteleien empfangen. Auch eine über 20 Meter lange Parade an Weihnachtsbäumen stand bereit, festlich herausgeputzt zu werden und zuvor mit einer „Schese“, jenem typischen Transportwagen von einst, vom Herzen Oftersheims in ein Wohnzimmer in der Nähe gebracht zu werden. Im hinteren Bereich des

...